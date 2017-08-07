Стационарный широкополосный доступ в интернет имеет 32% населения Беларуси

В Беларуси количество абонентов стационарного широкополосного доступа к интернету по итогам первого полугодия достигло 3,1 млн, что составляет более 32% населения страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства связи и информатизации.

Число абонентов, воспользовавшихся услугами широкополосного беспроводного доступа в интернет, увеличилось по сравнению с началом года на 400,5 тыс. и по состоянию на 1 июля составляет 6,4 млн. Число абонентов IPTV за этот же период увеличилось на 85 тыс. до 1,6 млн.

Услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE пользуется 60% населения. Эти услуги оказываются в 29 крупных районных центрах, во всех областных центрах и Минске. Среднее потребление трафика LTE составило 5,8 Гб на абонента. В Беларуси насчитывается 11,3 млн абонентов сотовой подвижной электросвязи. Продолжительность разговоров абонентов в январе-июне нынешнего года в среднем увеличилась на 11 минут и составила 737 минут в месяц на одного абонента.

В ходе заседания итоговой коллегии Министерства связи и информатизации было отмечено, что в первом полугодии 2017-го продолжалось развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и внедрение на ее основе новых услуг. В плановом порядке выполняются 58 проектов госпрограммы развития цифровой экономики и информационного общества, в том числе 12 мероприятий, начатых в 2017 году, и 46, стартовавших ранее.

Предприятия министерства в первом полугодии освоили Br187,5 млн инвестиций в основной капитал, это на 13,4% больше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период прошлого года. Привлечение прямых иностранных инвестиции на чистой основе (без учета задолженности за товары, работы, услуги) ожидается на уровне установленного задания - $60 млн. В январе-июне производилось программно-аппаратное расширение IMS-платформы, что привело к увеличению на 306 тыс. количества абонентов - до более чем 2 млн. Кроме того, в текущем году введено в эксплуатацию 3,5 тыс. км волоконно-оптической линии связи по технологии GPON. В результате количество абонентов, подключенных по технологии GPON, достигло 1,4 млн.