В Минске мошенник заработал на продаже айфонов более $60 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Злоумышленник придумал легенду - он начинающий бизнесмен и занимается реализацией дорогостоящих мобильных телефонов. "В прейскуранте были указаны iPhone 7 за $550 и iPhone 7 Plus за $650. Мужчина утверждал, что низкие цены обусловлены тем, что аппараты привезены из США, а также переданы ему партнерами по бизнесу из России. К слову, несколько телефонов, которые были взяты в рассрочку в столичных салонах сотовой связи, действительно были проданы счастливым обладателям по указанным ценам, так что информация о выгодной покупке разлетелась по Минску, и клиентская база значительно расширилась", - отметили в ГУВД.

Мошенник брал с покупателей частичную или полную предоплату и в результате завладел суммой более $60 тыс. Часть покупателей хотели приобрести телефоны для собственного пользования, а некоторые предприимчивые горожане надеялись перепродать аппараты подороже и оплачивали целые партии. В отношении задержанного возбуждено 4 уголовных дела по ст.209 (мошенничество) УК РБ.

