В Минске запущен мультиплекс velcom cinema сети Silver Screen

В Минске запущен высокотехнологичный мультиплекс velcom cinema сети кинотеатров Silver Screen, который с 11 августа официально откроют для всех посетителей. Новый семизальный кинотеатр вмещает почти 1000 зрителей, а наиболее крупный зал VOKA с самым большим среди мультиплексов экраном способен показывать фильмы в сверхвысоком разрешении 4K и формате 3D.



Мультиплекс расположен в ТРЦ Dana Mall и входит в сеть Silver Screen. В новом кинотеатре действует семь залов вместимостью от 44 до 235 человек.



velcom cinema сети кинотеатров Silver Screen делает ставку на широкий репертуар – с голливудскими блокбастерами, европейскими новинками и короткометражками. Здесь также предложат документальные, авторские и артхаусные ленты, заодно будут прямые трансляции с крупных спортивных мероприятий и музыкальных концертов. Многие киноновинки планируют запускать вместе со всем миром – на премьерных ночных показах. Некоторые знаковые премьеры будут идти на языке оригинала.

Цены на билеты стартуют с 9 рублей и аналогичны тем, что действуют в других кинотеатрах сети Silver Screen. При этом стоимость может отличаться в зависимости от кинозала, сеанса и типа места (кресло или диван). velcom планирует проводить в мультиплексе специальные показы, в том числе в рамках социальных проектов.



Наиболее просторный кинозал получил название VOKA – по аналогии с «умным» ТВ от velcom. В зале установлены сдвоенные проекторы, которые создают эффект полного погружения благодаря четкости изображения. Аналогичная технология используется в IMAX. Поэтому картинка на экране получается более объемной и реалистичной. Для большего погружения предусмотрена акустическая система в формате Dolby Atmos, при котором зрители слышат звуки происходящих на экране действий с четырех сторон.



В зале VOKA для зрителей поставили 223 кресла с откидывающимися спинками. Первый ряд представлен шестью диванами Premier Sofa с пледами и столиками для создания домашней атмосферы. Дизайн зала выдержан в темных тонах, а стены покрыты звукоизоляционными панелями в форме буквы «v».



Мультиплекс также включает четыре стандартных и два VIP-зала на 44 и 48 мест. Последние располагают комфортными креслами с реклайнерами, которые можно превратить в спальное место и тем самым смотреть кино практически в горизонтальном положении.



«Мультиплекс velcom сinema поднимает спектр впечатлений от похода в кино на новый уровень. Во многом благодаря новым технологиям, которые впервые применены в Беларуси. Большую роль играет и демократичная атмосфера: кинотеатр должен стать одним из мест, где комфортно проводить время с семьей и друзьями, – отметила начальник управления маркетинга компании velcom Юлия Дайнеко. – Для нас это хотя и новое направление, но мы активно развиваемся в сфере предоставления развлекательного контента. И если начинали мы со смартфонов, то сейчас вышли еще и на большие экраны».



В мультиплексе действует бесплатный Wi-Fi от velcom. Интернет доступен как в фойе, так и в кинозалах. Подключиться могут абоненты всех мобильных операторов, в том числе находящиеся в роуминге иностранцы. Для этого нужно выбрать открытую сеть Wi-Fi velcom cinema и следовать подсказкам на стартовой странице браузера.



Мультиплекс velcom сinema сети кинотеатров Silver Screen стал одним из самых крупных в Беларуси.