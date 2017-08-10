«Лаборатория Касперского» отозвала антимонопольные жалобы на Microsoft

«Лаборатория Касперского» отозвала антимонопольные жалобы в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии на Microsoft. Редмондский гигант согласился внести в обновление Fall Creators Update для Windows 10 изменения, необходимые для нормальной отправки программным обеспечением «Лаборатории Касперского» уведомлений об устаревших вирусных базах.

Антивирусная компания зарегистрировала жалобу в июне. В ней утверждалось, что Microsoft создавала препятствия при скачивании, установке и обновлении защитных решений конкурентов и агрессивно продвигала собственный «Защитник Windows».

В конце июня корпорация признала, что Windows 10 рекомендует обновить сторонние антивирусы вроде того, который выпускает «Лаборатория Касперского», но отключает старые версии программного обеспечения. Теперь Microsoft говорит, что «будет более тесно работать с поставщиками антивирусов и помогать им с проверкой совместимости каждой функции ещё до того, как она станет доступна пользователям». Также компания начнёт заранее предупреждать о грядущих обновлениях для Windows 10, чтобы у производителей антивирусов было больше времени на тестирование изменений.

Одним из ключевых изменений в Fall Creators Update станет то, как антивирусы показывают уведомления. Приложения смогут «использовать собственные предупреждения и уведомления об обновлении антивирусных продуктов до и после истечения их срока». К тому же, сообщение об истёкшем антивирусе не исчезнет с экрана, пока пользователь не обновит программу либо не переключится на «Защитник Windows» или какое-нибудь другое антивирусное решение.

«Компания удовлетворена предлагаемым подходом Microsoft к рассмотрению предупреждений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и реализации её “дорожной карты”, — заявила антивирусная компания. — “Лаборатория Касперского” также предпринимает все необходимые меры для отзыва жалоб в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии, начиная с того, что у неё больше нет претензий к Microsoft».