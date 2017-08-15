В США испытывают беспилотный заправщик, похожий на НЛО

Американская компания Northrop Grumman, работающая в военно-промышленной сфере, начала испытания предсерийного прототипа БПЛА MQ-25A Stingray. Очевидцам удалось заснять беспилотник-заправщик с большого расстояния в плохом качестве, однако даже по этой фотографии он выглядит впечатляющим.

Эксперты отмечают, что новый беспилотник превосходит своих предшественником по ряду показателей. Например, он может перевозить больше топлива, чем истребители с подвесными баками. Каждый из баков вмещает от 1300 до 1800 литров топлива.

Если тестирование пройдет хорошо, то Stingray может поступить на вооружение в военные силы США. Это значит, что он заменит устаревшие F/A-18E/F Super Hornet, которые используются для дозаправки машин в воздухе.

Инсайдеры сообщают, что на проект MQ-25A Stingray в США планируют потратить более 2 млрд долларов.