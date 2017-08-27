В Беларуси создадут первый электротрактор

В Беларуси планируется разработать первый электротрактор. Об этом 27 августа рассказал генеральный директор Научно-практического центра по механизации сельского хозяйства НАН Беларуси Сергей Яковчик.

"В ближайшей перспективе, я считаю, у нас будет создан первый белорусский электротрактор. Все-таки мы движемся к роботизации техники, очень большое внимание в наших исследованиях и разработках уделяется точному земледелию, то есть умной технике", - сообщил Яковчик в интервью телеканалу СТВ.

Гендиректор считает, что в будущем машины будут работать без механизатора, а маршрут будет запрограммирован при помощи GPS-навигатора.

Напомним, что недавно в Беларуси презентовали первый электромобиль отечественного производства. Разработка была создана на базе автомобиля Geely SC 7 специалистами Объединенного института машиностроения НАН Беларуси.