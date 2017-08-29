Дисплей Samsung Galaxy Note 8 признан лучшим в мире‍

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Экспертный портал DisplayMate назвал экран флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 8 лучшим в мире. 

Сайт DisplayMate, который специализируется на тестах экранов различных устройств, поставил высшую оценку (А+) смарфтону Galaxy Note 8. Стоит отметить, что предыдущий рекорд был у другого сматфона Samsung - S8. 

Экран Samsung Galaxy Note 8 поддерживает разрешение 3K 2960x1440 пикселей (521 ppi). Он поддерживает 100% цветовую гамму DCI-P3c, которая в основном используется в телевизорах 4K.

Добавим, что смартфон оснащен датчиками на передней и задней сторонах устройства для контроля автоматической яркости.

Смартфон был представлен 23 августа в Нью-Йорке. Продажи устройства начнутся уже с сентября. 

 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

Аватар пользователя mental

mental

Не эксперты, а г.. Лучше Apple может быть только Apple 

-1
Аватар пользователя mike

mike

Вы читаете, но что пишете коммент? Речь об экране. И только.

Аватар пользователя mental

mental

И я о нем

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