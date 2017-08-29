Дисплей Samsung Galaxy Note 8 признан лучшим в мире‍

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Экспертный портал DisplayMate назвал экран флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 8 лучшим в мире.
Сайт DisplayMate, который специализируется на тестах экранов различных устройств, поставил высшую оценку (А+) смарфтону Galaxy Note 8. Стоит отметить, что предыдущий рекорд был у другого сматфона Samsung - S8.
Экран Samsung Galaxy Note 8 поддерживает разрешение 3K 2960x1440 пикселей (521 ppi). Он поддерживает 100% цветовую гамму DCI-P3c, которая в основном используется в телевизорах 4K.
Добавим, что смартфон оснащен датчиками на передней и задней сторонах устройства для контроля автоматической яркости.
Смартфон был представлен 23 августа в Нью-Йорке. Продажи устройства начнутся уже с сентября.
Комментарии
Не эксперты, а г.. Лучше Apple может быть только Apple
Вы читаете, но что пишете коммент? Речь об экране. И только.
И я о нем
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