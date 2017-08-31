В Беларуси выпустят лимитированную коллекцию IT-часов "Луч". Об этом сообщает БЕЛТА.

Дизайн часов будет сильно отличаться от всего, что когда-либо делал "Луч". Сообщается, что завод согласился реализовать смелый замысел в корпусе, который невозможно найти в других моделях. Известно, что в основу концепции заложен минимализм и относительность времени.

Правда, это касается только дизайна - внутри часов надежный механизм на 15 рубиновых камнях. Детали держатся в тайне, но сообщается, что будет присутствовать совершенно новая технология. Новые часы будут доступны в открытой продаже. Минский часовой завод был основан в 1953 году, с 2010 года 80% акций предприятия принадлежат швейцарской компании "Франк Мюллер Интернэшнл Б.В." (Franck Muller International B.V.). Минский часовой завод специализируется на производстве часов, а также различной научно-технической продукции.