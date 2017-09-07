Intel оспорила миллиардный антимонопольный штраф

Апелляционной суд Европейского союза в немецком Франкфурте принял решение о пересмотре антимонопольного расследования деятельности Intel, передав дело в суд низшей инстанции с вердиктом о повторном рассмотрении и пересмотре наложенного ранее на компанию штрафа в размере 1,06 млрд евро (около $1,3 млрд).

Решение о наложении штрафа на Intel было вынесено судом Еврокомиссии по антимонопольному делу в 2009 г., когда европейские регуляторы обвинили компанию в методах незаконной конкуренции на рынке процессоров по отношению к компании AMD.

По мнению Европейской комиссии, Intel в период между 2002 г. и 2007 г. предоставляла значительные скидки производственным партнерам – таким как Acer, Dell, HP, Lenovo и NEC, за отказ от использования процессоров AMD или за задержки выпуска такой продукции. В Еврокомиссии интерпретировали подобные действия как разновидность взяток.

В дополнение, власти ЕС также обвинили Intel в сговоре с крупнейшим европейским сетевым ритейлером MediaMarkt, который предлагал вычислительные системы исключительно на базе чипов Intel.