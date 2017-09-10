Студент БГУ стал двукратным чемпионом мира среди киберспортсменов

Студент Белорусского государственного университета стал двукратным чемпионом мира среди киберспортсменов, сообщает БЕЛТА.

Третьекурсник экономического факультета БГУ Никита Марчинский стал двукратным чемпионом мира по Quake Champions. Состязание среди киберспортсменов проходило 24-27 августа в рамках ежегодного турнира QuakeCon в Далласе (США). Студент БГУ одержал победу в двух этапах: одиночном и командном. В финальном поединке одиночного этапа студент БГУ обыграл представителя Нидерландов Сандера Каасъягера со счетом 3:0.

В командном бою белорус выступал совместно с киберспортсменами из России, Украины и Нидерландов. За победу в чемпионате Никита Марчинский получил денежный грант. Киберспортсмен уже планирует начать подготовку к зимнему турниру Dreamhack, который пройдет 1-4 декабря в Швеции.

