Студент БГУ стал двукратным чемпионом мира среди киберспортсменов

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Студент Белорусского государственного университета стал двукратным чемпионом мира среди киберспортсменов, сообщает БЕЛТА.

Третьекурсник экономического факультета БГУ Никита Марчинский стал двукратным чемпионом мира по Quake Champions. Состязание среди киберспортсменов проходило 24-27 августа в рамках ежегодного турнира QuakeCon в Далласе (США). Студент БГУ одержал победу в двух этапах: одиночном и командном. В финальном поединке одиночного этапа студент БГУ обыграл представителя Нидерландов Сандера Каасъягера со счетом 3:0.

В командном бою белорус выступал совместно с киберспортсменами из России, Украины и Нидерландов. За победу в чемпионате Никита Марчинский получил денежный грант. Киберспортсмен уже планирует начать подготовку к зимнему турниру Dreamhack, который пройдет 1-4 декабря в Швеции.
 

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Опубликовал: KVbot,

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