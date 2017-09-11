YouTube теперь поддерживает HDR-видео на мобильных устройствах

HDR-видео, имеющее расширенный диапазон глубины цветов и оттенков, более не является прерогативой владельцев телевизоров. Его поддержка недавно появилась на некоторых мобильных устройствах, а теперь — и на YouTube.

Поддержка HDR появилась в приложениях популярного видеосервиса для «умных» телевизоров в ноябре 2016 года. Обладатели смартфонов, оснащённых технологией, могут просматривать весь тот же контент, который доступен пользователям HDR-телевизоров.

В разделе YouTube с роликами в разрешении 4K можно посмотреть, например, на Венецианский карнавал — видео, кстати, снято с частотой 60 кадров/с. А некоторые HDR-ролики так и вообще были сняты в разрешении 8K — например, «Перу» и «Редвуд».

Очевидно, качество HDR-видео зависит от скорости Интернета и цветопередачи экрана мобильного устройства. Впрочем, стоит отметить, что даже несмотря на относительно раннюю стадию развития технологии, отличие снятых с её использованием роликов от обычных записей колоссально.

На данный момент HDR-ролики на YouTube могут просматривать владельцы Google Pixel, LG V30, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy Note 8 и Sony Xperia XZ Premium. Компания утверждает, что активно работает над тем, чтобы поддержка технологии появилась на как можно большем количестве смартфонов.