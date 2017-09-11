Google полностью обновит дизайн панели конфиденциальности

В ближайшее время всем пользователям станет доступен новый дизайн панели конфиденциальности Google. После обновления станет проще пользоваться сайтом с сенсорных устройств и узнавать, какие продукты компании хранят ваши данные.

Google заявила, что основная панель конфиденциальности «была переработана с нуля». С неё можно получить доступ к таким инструментам, как «Мой аккаунт» и «Мои действия». Через эти разделы, помимо прочего, можно просматривать свою подробную активность по всем сервисам Google и удалять поисковые запросы.

Судя по представленным компанией изображениям, в новой версии панели большой упор сделан на графическое отображение данных. Сперва в списке идёт опция просмотра и управления данными вашего аккаунта Google, а ниже располагается элемент просмотра популярных сервисов. Актуальная версия панели конфиденциальности состоит в основном из текста и множества подкатегорий, а также требует лишних телодвижений для полноценной проверки информации об учётной записи.

Калифорнийский гигант также поделился данными о том, как много людей используют те или иные инструменты на панели. Ежегодно сотни миллионов пользователей посещают страницу «Мой аккаунт», а проверку настроек конфиденциальности с 2015 года провели десятки миллионов человек.

Более миллиона человек ежемесячно используют функцию «Сохранение данных»: она позволяет перенести всю личную информацию, которая хранится в сервисах Google, в другое место. С момента запуска инструмента, состоявшегося в 2011 году, пользователи загрузили более экзабайта данных, что равняется примерно одному миллиарду гигабайт.