«Блиц»: конкурс для разработчиков, желающих получить место в «Яндексе»

Компания «Яндекс» объявила конкурс под названием «Блиц»: он рассчитан на разработчиков, которые хотят получить трудоустройство от российского поискового гиганта.

«Яндекс» отмечает, что компании всегда требуются талантливые разработчики. Речь идёт о программистах, работающих с языками C++, Java, Python и C#. Все они активно применяются внутри поискового гиганта.

Итак, сообщается, что состязание «Яндекс.Блиц» проходит в интернете: с его помощью можно, не выходя из дома, оценить свои силы и попробовать себя в решении задач, приближённых к тем, которые встречаются на собеседованиях.

Программа конкурса предусматривает два раунда: каждый из них — это шесть задач разной степени сложности и четыре часа на поиск решений. Квалификационный раунд продлится с 18 по 24 сентября, поучаствовать можно в любой момент. Все, кто решит минимум четыре задачи, выйдут в финал: он стартует 30 сентября в 12:00 по московскому времени.

Три лучших участника конкурса получат денежные призы: 100 тысяч рос. рублей за первое место, 75 тысяч рос.рублей — за второе и 50 тысяч рос. рублей — за третье. Двадцати лучшим участникам будут выданы сертификаты. Те же, кто предложат хорошие и нетривиальные решения, получат возможность стать частью команды «Яндекса».