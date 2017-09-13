У «Лаборатории Касперского» появятся новые офисы в США и Канаде

«Лаборатория Касперского» намерена открыть как минимум три новых офиса за рубежом. По крайней мере, об этом сообщает RNS со ссылкой на информацию, полученную от российской компании.

Известно, что новые подразделения появятся в США и Канаде. «''Лаборатория Касперского'' намерена продолжать инвестировать в развитие своего американского бизнеса и в 2018 г. планирует открыть три новых офиса в североамериканском регионе: в Чикаго, в Лос-Анджелесе и в Торонто», — говорится в сообщении.

У «Лаборатории Касперского» уже есть несколько офисов в Соединённых Штатах. Как отмечается, все они сейчас функционируют. Однако в связи со сложной геополитической ситуацией компания изучает варианты оптимизации подразделения, отвечающего за поставки продуктов американским государственным органам.

В любом случае, как сообщается, США являются стратегическим рынком для «Лаборатории Касперского» и компания намерена продолжить укрепление своего присутствия на этом рынке.

Добавим, что центральный офис и штаб-квартира «Лаборатории Касперского» находятся в Москве. В свой собственный офис компания переехала в 2013 году; до этого приходилось брать помещения в аренду.