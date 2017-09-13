В Беларуси открылось первое отделение почты с возможностью записи через интернет

В Молодечно (Минская область) открылось отделение почты с возможностью записи через интернет, сообщает БЕЛТА. Новое отделение почтовой связи Молодечно-2 будет обслуживать более 16 тыс. человек.

В нем в рамках автоматизированной системы регулирования электронной очереди клиентов реализована возможность предварительной записи - это первое в Беларуси отделение почты, где появилась такая опция. Клиенты смогут через интернет предварительно записаться на удобное время и тем самым существенно сократить время нахождения в отделении. Для посетителей и сотрудников созданы комфортные условия обслуживания и работы: в клиентском зале установлена система кондиционирования воздуха, видеонаблюдение, электронная очередь.

В отделении почтовой связи организованы четыре операционных окна, корреспонденцию и печатные СМИ доставляют четыре почтальона. В клиентском зале посетители могут получить почтовые и непрофильные услуги. Представлен широкий ассортимент открыток, конвертов, карточек для посткроссинга, марок, газет и журналов. Для удобства клиентов в отделении установлен платежно-справочный терминал для оплаты услуг без комиссии.