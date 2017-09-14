velcom под Минском запустил собственный дата-центр

В Минске открылся самый крупный в стране дата-центр международного уровня Tier III. Новый объект построен компанией velcom по международным стандартам и станет 41-м в мировой сети телекоммуникационного холдинга America Movil.



Дата-центр прошел независимую сертификацию от специалистов Uptime Institute (UI) и получил класс Tier III в категориях Design и Facility. Дата-центр занимает 35 тыс. кв.м. и позволяет разместить до 800 серверных стоек. Общая электрическая мощность составляет 8 МВт. Ее обеспечивают внешняя линия электропередач и три дизель-генератора на 1 МВт каждый. Комплексное управление строительством дата-центра осуществлялось инженерной организацией «Бел Хуавэй Технолоджис».



Дата-центр отличает повышенный уровень надежности. Всё активное оборудование дублируется по принципу не менее N+1. Каждая система – от электропитания до пожаротушения – состоит из основной и резервной подсистем. Гарантированная доступность сервисов составляет 99,982%. К дата-центру подведены оптические линии связи по двум независимым магистралям.

Дата-центр будет функционировать круглосуточно 365 дней в году. Инженерная инфраструктура позволяет проводить профилактические работы и реагировать на форс-мажорные ситуации без остановки сервиса. Объект обслуживает специальная команда сертифицированных инженеров с большим опытом работы. Предусмотрена и служба безопасности, которая ведет круглосуточное наблюдение за объектом с помощью 156 HD-камер высокого разрешения.



Кроме того, построена опорная резервная сеть длиной 43 км. Она связывает дата-центр с головным офисом velcom на улице Интернациональной и центром управления сетью (Network and Service Operation Center) на улице Захарова. Сеть имеет рекордную пропускную способность – 1 Тбит/сек.

Дата-центр будет работать по трем основным направлениям. В первую очередь, это размещение серверного и сетевого оборудования (Colocation). Во-вторых, будет предоставлена аренда виртуальных ресурсов для построения IT-инфраструктуры (IaaS) под любые бизнес-задачи. В-третьих, предусмотрен Smart Server – аренда физического оборудования для развертывания и запуска собственных программных решений.



«Создание дата-центра подобного уровня в Беларуси позволяет приблизить облачное будущее», – отметил заместитель генерального директора velcom по услугам для бизнеса и облачным сервисам Денис Филазафович.