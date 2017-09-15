Apple готовится к крупнейшей покупке в своей истории

Apple готовится совершить крупнейшее приобретение в своей истории. Компания намерена поучаствовать в сделке по покупке полупроводникового бизнеса Toshiba, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, Apple ведёт переговоры о предоставлении более $3 млрд консорциуму, в который входят частная американская инвестиционная компания Bain Capital и южнокорейский производитель микросхем памяти SK Hynix. Они предлагают Toshiba в общей сложности 2,4 трлн иен ($22 млрд).

Apple собирается претендовать на долю в подразделении Toshiba Memory (производит чипы флеш-памяти), равно как и Bain. Если соглашение будет достигнуто, то Apple может совершить свою самую большую покупку. Пока таковой является поглощение производителя аудиоэлектроники Beats за $3 млрд в 2014 году, отмечает информагентство.

Интерес к полупроводниковым активам Toshiba также проявляют группы компаний во главе с Western Digital и Foxconn. По данным Bloomberg, Apple не стала поддерживать заявку Western Digital в силу стратегической важности бизнеса Toshiba. Японская корпорация поставляет чипы памяти для «яблочных» мобильных устройств, и Apple хотела бы сохранить это сотрудничество, чтобы не зависеть от конкурирующей Samsung Electronics.

В публикации издания также говорится, что, помимо Apple, в сделке по приобретению полупроводникового бизнеса Toshiba намерены принять участие Dell и Seagate Technology.