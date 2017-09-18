У "Белтелекома" появилось мобильное приложение

У "Белтелекома" в Google Play появилось мобильное приложение, сообщает БЕЛТА. "Мой Белтелеком" - это сервис самообслуживания абонентов РУП "Белтелеком".

Приложение позволяет абоненту самостоятельно подключать и отключать услуги, осуществлять смену тарифного плана, получать информацию о состоянии лицевого счета, пополнять лицевой счет, получать сведения о проводимых акциях и иную полезную информацию.

Приложение "Мой Белтелеком" можно скачать бесплатно. Пользователи уже начали оставлять отзывы и выставлять оценки приложению. Сейчас средняя оценка составляет 4,7 балла.

