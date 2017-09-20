В России заблокировали крупнейший сайт с пиратским ПО для Android

Роскомнадзор заблокировал ресурс AndroidApplications.ru, на котором представлено крупнейшее собрание пиратских приложений для Android. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. Ресурс был заблокирован по решению Мосгорсуда, куда обратилось за защитой авторских прав ООО «Алавар.Ру».

Причиной обращения стало наличие на AndroidApplications.ru нелегальной копии игры Beholder. Поскольку игра до сих пор не была удалена с ресурса, Роскомнадзор принял меры по его блокировке, направив уведомление провайдеру хостинга Cloudflare, Inc.

Как сообщает Роскомнадзор, месячная аудитория AndroidApplications.ru достигает 6,3 млн пользователей, причем 3,1 млн из них заходят на сайт из России.

Beholder — это однопользовательская игра в жанре стратегии на тему жизни в утрированно тоталитарном государстве, вдохновленная произведениями Джорджа Оруэлла (George Orwell) и Олдоса Хаксли(Aldous Huxley). Разработчиком игры является компания Warm Lamp Games, издателем — Alawar Entertainment. Вышедшая в ноябре 2016 г. игра рассчитана на работу с Windows, macOS и Linux, а также с мобильными ОС.