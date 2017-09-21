5G появится в Беларуси сразу после международной стандартизации

Технология 5G будет внедрена в Беларуси сразу после ее международной стандартизации. Об этом заявил министр связи и информатизации Сергей Попков, пишет БЕЛТА.

"Технология появится в стране, как только будет стандартизирована Международным союзом электросвязи. Временные рамки выхода стандарта в свет - 2019 год. То оборудование, которое устанавливается сегодня на сетях beCloud, МТС, компании "Бест", способно с выводом в коммерческую эксплуатацию технологий 5G их подхватить", - сказал Сергей Попков.

Также стоит задача в полной мере развивать HD-телевидение. "Мы должны до II Европейских игр обеспечить качественную картинку для просмотра гражданами того контента, который готовят наши телерадиокомпании", - отметил министр. Дальнейшее развитие получат частоты, которые освободились после закрытия аналогового телевидения. По словам министра, они выдаются желающим развивать FM-вещание как на местном, так и на республиканском уровне.

