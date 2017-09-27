Apple подтвердила: у новых iPhone 8 слышен треск в динамиках

Некоторые владельцы iPhone 8 жалуются на проблемы с динамиком устройства: во время звонка он издает раздражающее потрескивание — звук, похожий на статические помехи. Уже несколько десятков пользователей разместили свои жалобы на форумах поддержки Apple и издания MacRumors, а также на ресурсе Reddit. Издание The Verge сообщает, что на устройстве, принадлежащем сотруднику редакции, проблема тоже проявилась.

В ответ на жалобы Apple опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что такой эффект действительно наблюдается на «небольшом количестве» iPhone 8, и что компания уже разрабатывает программное обновление для его устранения. Конкретных сроков развертывания обновления Apple не назвала.

Сложно сказать наверняка, что именно является причиной потрескивания в динамике, пишет The Verge. Эффект наблюдается при использовании как iPhone 8, так и 8 Plus, у разных операторов связи и в разных частях света. Потрескивание слышно как во время телефонных звонков, так и при разговоре по Facetime, однако в обоих случаях не каждый раз. Когда динамик используется для громкой связи, шум исчезает. Нерегулярное проявление эффекта говорит в пользу того, что это программный недостаток, так как аппаратная часть способна работать нормально.