Компания Google выпустила новые смартфоны и ноутбук-трансформер

Компания Google в рамках специальной презентации представила под своим брендом новые аппаратные решения 2017 г. В их список вошли два новых смартфона, Pixel 2 и Pixel 2 XL, пришедших на замену прошлогодней линейке Pixel, новый тонкий ноутбук Pixelbook с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем под управлением Chrome OS и опциональным стилусом Pixelbook Pen, а также две новые версии домашних колонок с интегрированным голосовым помощником Google Assistant – премиальную Home Max и компактную Home Mini.

Аппаратная платформа новых смартфонов поколения Pixel 2 оказалась ожидаемой и достаточно предсказуемой – за исключением отсутствующего 3,5-мм разъема для подключения проводных наушников. Тем не менее, Google представила в новых Pixel 2 и Pixel 2 XL ряд совершенно новых программных функций, которые действительно заслуживают внимания.

Большинство представленных новинок Google будет доступно к предзаказу до конца октября, однако список стран «первой волны» поставок в этом году невелик – как и в прошлом году.

В рамках презентации Google также показала две новых версии домашнего персонального голосового помощника. Старшая модель Google Home Max премиального класса предназначена, главным образом, для прослушивания музыки с YouTube Music, Spotify, Pandora и других приложений. Устройство может «подстраивать» звук под окружение.