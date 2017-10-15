Европейские регуляторы угрожают Microsoft санкциями за Windows 10

Голландский регуляторный орган по защите информации полагает, что Windows 10 нарушает местное законодательство в части обработки персональных данных. Как утверждает Управление персональных данных (Autoriteir Persoonsgegevens), Microsoft не информирует пользователей Windows 10 Home и Pro о том, какую информацию о них собирает, и зачем. Управление заявило, что если компания не изменит свою политику по этому вопросу, на нее в Голландии будут наложены санкции.

Кроме того, компания обставила процесс сбора данных таким образом, что у пользователя нет возможности дать законное, осознанное согласие на их обработку — он просто не знает всех многочисленных способов последующего использования этих данных, считает регулятор.

Управление отдельно отметило, что Microsoft также не информирует пользователей о поведении браузера Edge, который постоянно собирает информацию об использовании приложений и поисковой активности пользователя, если настройки браузера выставлены по умолчанию.

«Оказывается, операционная система Microsoft следит за каждым вашим шагом в компьютере, в результате навязчиво составляя ваше досье. Что это значит? Знают ли люди об этом, хотят ли они этого? Microsoft должна дать пользователям честную возможность решать это самим», — полагает Уилберт Томесен (Wilbert Tomesen), вице-председатель управления.

В ответ на заявление голландского регулятора менеджер Microsoft по вопросам приватности Мариса Роджерс(Marisa Rogers) сообщила, что выполнение местных законов в приоритете для компании, но управлению следует уточнить некоторые свои изыскания и заключения.

В официальном документе, посвященном этой проблеме, Microsoft выразила несогласие с тем, что разрешение на сбор данных, получаемое от пользователя, нельзя назвать законным. Тем не менее, компания согласна сотрудничать с регулятором, чтобы найти компромисс.

Также Microsoft сообщила, что использует собранные данные только для того, чтобы эффективнее бороться со сбоями Windows 10, а не для показа персонализированной рекламы, как полагает голландское управление.