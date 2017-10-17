Wi-Fi появится в минских автобусах

Wi-Fi появится на некоторых автобусных маршрутах Минска, сообщил заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Иван Жук, пишет БЕЛТА.

Проводится конкурс по выбору компании, которая предоставит возможность воспользоваться беспроводным интернетом в общественном транспорте. Пока оборудование работает в тестовом режиме. Ожидается, что Wi-Fi будет доступен пассажирам автобусов №100 "ДС Славинского - аэропорт Минск-1", №1 "ДС Веснянка - Вокзал" и №300э "Национальный аэропорт Минск - автовокзал "Центральный".

"Участники конкурса могли протестировать свои технические возможности. Итоговое решение планируется принять до конца месяца", - отметил Иван Жук. Как сообщалось, весной этого года автобусы с Wi-Fi-доступом для пассажиров пустили по городским маршрутам Гомеля. На первом этапе Wi-Fi появился в 20 автобусах, которые курсировали по самому протяженному автобусному маршруту №17 "микрорайон Кленковский - Медгородок".

Чтобы пользоваться бесплатным интернетом, нужно пройти идентификацию. Для этого разработан специальный портал авторизации. Механизм максимально упрощен: на номер телефона пользователя приходит SMS с кодом, который нужно ввести в обозначенную строку на портале. Такая схема полностью соответствует требованиям законодательства.

В конце сентября 2016 года Министерство связи и информатизации включило Wi-Fi-передатчики в перечень радиоэлектронных устройств, не подлежащих специальной регистрации. Таким образом, появилась возможность предоставлять бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте. Компания velcom одной из первых разработала решение, основанное на собственной 3G-сети, и предложило его транспортным перевозчикам по всей стране.