Компания МТС запустила 4G еще в 10 городах и поселках Беларуси

Компания МТС запустила услуги 4G еще в 10 новых городах и поселках Беларуси. Сеть LTE значительно расширилась в Гродненской области, новые города с 4G появились в минском и витебском регионах. Дополнительные базовые станции заработали и там, где уже есть 4G от МТС.

Скорости LTE впервые стали доступны в Волковыске, Островце, Сморгони, Кореличах, Мостах, Большой Берестовице и Щучине Гродненской области. В Минской области ощутить преимущества связи четвертого поколения теперь могут жители Копыля и Клецка, в Витебской — Дубровно.

LTE в Беларуси мобильный оператор расширяет вместе с инфраструктурным партнером beCloud. Сейчас сеть 4G МТС охватывает около 80 населенных пунктов страны.