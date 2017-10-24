LG и Qualcomm начнут работу по внедрению 5G в автомобили

Компания LG Electronics (LG) объявила о начале сотрудничества с Qualcomm для разработки целого ряда технологий связи нового поколения для автомобилей. Они также планируют открыть совместный исследовательский центр в Южной Корее для работы над стандартом 5G для транспортных средств и технологий обмена данными между автомобилями и другими объектами транспортной инфраструктуры C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything), необходимых для успешного использования самоуправляемых автомобилей следующего поколения.

Будучи признанными лидерами в области мобильных инноваций, LG и Qualcomm объединят опыт успешных исследований и разработок, накопленный обеими компаниями за десятилетия работы, включая знания о мобильной технологии 5G. Она жизненно необходима для внедрения полностью подключенных к сети автомобилей. Со скоростью связи, до пяти раз превышающей возможности LTE, и при снижении периода ожидания в 10 раз сети стандарта 5G смогут передавать данные с быстротой, необходимой в реальной ситуации вождения.

Технология C-V2X, включенная в стандарты консорциума 3GPP (Third Generation Partnership Project) в Релизе 14, обеспечивает удвоение продолжительности работы в сравнении с существующими сетями мобильной связи при меньших затратах, чем DSRC (выделенная связь ближнего действия). В некоторых странах Европы и Азии уже проводятся полевые испытания и стандартизация, а массовый запуск запланирован к 2020 году. Будучи пионером в области V2X-инноваций, компания LG Electronics занимает лидирующие позиции на быстро растущем рынке интегрированных средств обработки и передачи данных с 2013 года.

«Компания LG планирует возглавить производство автомобильных устройств следующего поколения благодаря совмещению нашего богатого опыта в сфере технологий связи для автомобилей с передовыми решениями Qualcomm от LTE до 5G, – говорит Ким Джин-Ён (Kim Jin-yong), исполнительный вице-президент подразделения «умных» автомобильных устройств компании LG. – Мы уверены, что, объединив усилия для проведения исследований, Qualcomm и LG смогут добиться таких успехов, какие были бы невозможны без этого сотрудничества».

«Будучи прямым продолжением нашего длительного и плодотворного сотрудничества с LG в прошлом, этот совместный проект внедрения технологии C-V2X наглядно демонстрирует нашу приверженность принципам разработки передовых решений для создания безопасных автономных транспортных средств, – отмечает Накул Дуггал (Nakul Duggal), вице-президент по управлению продуктами Qualcomm Technologies, Inc. – Принимая во внимание уверенное продвижение автомобильной отрасли к стандарту 5G, мы с нетерпением ждем возможности более тесного сотрудничества с компанией LG, чтобы удовлетворить потребности современных водителей и осуществить коммерческий запуск технологии C-V2X в автомобилях следующего поколения».

Сотрудничество будет проходить на базе научно-исследовательского парка LG Electronics в Сеуле. Компании планируют начать совместную работу в ближайшее время.