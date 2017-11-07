Мобильная версия YouTube ограничила просмотр HDR-видео разрешением Full HD

Специалисты Google приняли довольно странное решение установить ограничение для HDR-видео на YouTube при его просмотре через фирменное мобильное приложение. Если прежде владельцам смартфонов в настройках к HDR-ролику предлагались стандарты вплоть до 4K, то теперь разрешение отображаемого контента не может превышать 1080p. Такое изменение затронуло все без исключения мобильные устройства под управлением ОС Android.

Причиной такого ограничения стала неспособность заточенного под YouTube приложения справляться с обработкой HDR-видео с высокой разрешающей способностью. Внезапная и довольно ощутимая просадка кадровой частоты регулярно наблюдалась даже на флагманских гаджетах с топовой SoC. Тот же Pixel 2 мог демонстрировать чудеса покадрового воспроизведения даже при 720p.

Стоит отметить, что виновником в проблеме с HDR признана именно программная часть — недоработки в Android-приложении YouTube. Популярные видеосервисы Netflix и Amazon Prime Video при тех же условиях трудностей при отображении HDR-контента в 4К не испытывают.