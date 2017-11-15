В Беларуси разрабатывается первая спортивная медиаплатформа на технологии блокчейн

Ключевая идея Scorum — предоставление любителям спорта платформы, которая может максимально полно удовлетворить их интересы и даже вознаградит активных пользователей криптовалютой.

Все это стало возможно реализовать благодаря технологии блокчейн. Основой для разработки блокчейн-протокола медиаплатформы Scorum был выбран фреймворк Graphene.

Впервые блокчейн-проект Scorum "засветился" в СМИ в связи с его поддержкой таких известных спортсменов, как Александр Глеб, Тимофей Мозгов, Александра Пацкевич и других. Scorum привлекает к себе внимание своим технологическим решением, понятной обычным пользователям экономической модели и выросшей в 8 раз за полгода команде.

В команде проекта сейчас около 30 специалистов, среди которых как ИТ-профессионалы, так и эксперты спортивной и медиаиндустрии.

Для дальнейшего развития Scorum планируется привлечение средств через продажу токенов. Еще до официального старта получено 800 тыс USD.