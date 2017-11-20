Налоговая сможет блокировать операции по электронным кошелькам

Совмин своим постановлением №850 от 15 ноября внес ряд изменений в Положение о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь.

Так, министерству дается право приостанавливать в случаях, установленных законом, операции плательщиков не только по их счетам, но и по электронным кошелькам в банках и НКФО.

Также из перечня территориальных органов министерства оказались исключенными 62 районные инспекции. Всего в перечень их теперь входит 87, а ранее было 149.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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Источник: 

myfin.by

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Опубликовал: KVbot,

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