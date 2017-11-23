Microsoft обвинили в нарушении патентов на технологию HoloLens

Технология, которую Microsoft использовала в своих очках смешанной реальности HoloLens, стала предметом судебного разбирательства.

Базирующаяся в Коннектикуте технологическая компания HoloTouch недавно объявила, что подала иск к Microsoft в федеральный суд по Южному округу Нью-Йорка в связи нарушением патентных прав.

Согласно иску, HoloTouch, работающая над созданием способов взаимодействия людей с машинами, не касаясь их, Microsoft нарушила два её патента, описывающие способ взаимодействия с голографическими изображениями.

Также в иске указано, что HoloTouch первоначально обратилась к Microsoft с предложением о партнёрстве в 2006 году, но не получила ответа. Позднее Microsoft упомянула патенты HoloTouch в качестве предшествующего технического решения в патентной заявке в 2013 году, показав, что она осведомлена о патентах HoloTouch.

HoloTouch также заявила, что обращалась к Microsoft в 2015 и 2016 годах, чтобы обсудить вопрос о разработке лицензионного соглашения для рассматриваемых патентов, но безрезультатно.

Похоже, что за иском против Microsoft последуют и другие иски. HoloTouch сообщила, что в настоящее время готовит исковые требования к другим компаниям, которые, как она полагает, тоже нарушают её патенты.