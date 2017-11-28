Microsoft Office для Android теперь поддерживается на всех хромбуках

В прошлом году Google сообщила, что перенесёт Android-приложения на платформу Chrome OS, чтобы сделать хромбуки более универсальными и полезными. Microsoft тоже утверждала, что работает над поддержкой ChromeOS в своих приложениях, но в итоге ограничилась лишь Google Pixelbook и несколькими другими устройствами.

Впрочем, компания обещала, что будет продолжать работу в этом направлении и принесёт поддержку Office для Android на все хромбуки, совместимые с магазином Google Play. Похоже, этот день, наконец, настал: как сообщает ресурс ChromeUnboxed, полный пакет Microsoft Android Office теперь доступен на всех хромбуках с Google Play, включая Samsung Chromebook Pro, Acer C771 и две модели Chromebook 15.

Напомним: установить Microsoft Word, Excel, PowerPoint и OneNote из Google Play может почти любой владелец актуальных Android-устройств. Однако для редактирования файлов на планшетах или ноутбуках с экранами диагональю более 10,1 дюйма понадобится наличие платной подписки Office 365. Это справедливо для всех хромбуков.

Шаг весьма важен для всех владельцев устройств на базе Chrome OS, но особенно для большинства средних школ США, которые используют в обучении хромбуки и ранее были вынуждены ограничиваться возможностями офисных приложений самой Google. Android-версиям Word, PowerPoint и Excel, конечно, далеко по возможностям до полноценных настольных вариантов, но, по крайней мере, они обеспечивают отличную совместимость с документами Microsoft Office.