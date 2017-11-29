velcom введет новые «домашние» тарифы для фиксированного интернета

Телеком-оператор velcom запустит линейку тарифов «Домашний», которая придет на смену действующим тарифам для частных абонентов фиксированной сети. Пользователям, в частности, станет доступен «безлимит» со скоростью до 100 Мбит/сек.

«Домашние» тарифы будут запущены в начале декабря после объединения брендов. Топовым для дома станет тариф со 100-мегабитным каналом, пакетом из 100 телеканалов и другими дополнительными сервисами. Новые тарифы будут доступны абонентам в Минске, Гомеле и гомельском регионе, Витебске, Бобруйске, Могилеве – везде, где проложена «оптика» velcom.

На новых тарифах станет выше скорость, а местами вырастет число телеканалов, тогда как стоимость останется неизменной. На большинстве тарифных планов будут выдавать Wi-Fi-роутер и современную ТВ-приставку (вплоть до 3 устройств на «тяжелых» тарифах).

Обновится также линейка и для корпоративных клиентов. Скорость на тарифах для бизнеса будет начинаться с 12 Мбит/сек. Максимальная – до 150 Мбит/сек. Также можно будет подключить домашние точки и получить IT-обслуживание со скидкой. Вместе с основным каналом корпоративным клиентам предоставят резервный, который будет работать через 3G-сеть.

Кроме того, телеком-оператор запустит сайт internet.velcom.by, где будут собраны все предложения по фиксированному интернету, там же разместится личный кабинет пользователя.