Мясникович: преобразования в белорусской IT-сфере заинтересуют иностранный бизнес

Преобразования в белорусской IT-сфере заинтересуют иностранный бизнес. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, открывая заседание Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер отметил, что 2017 год стал знаковым для IT-отрасли в Беларуси. Президент поставил задачу о ее превращении в IT-страну. Ведущие отечественные и зарубежные профильные специалисты и юристы подготовили, "можно сказать, революционный проект нормативного правового акта", сказал Михаил Мясникович.

Он выразил уверенность, что документ заинтересует бизнесменов и имеющих отношение к информационным технологиям политиков стран - участниц ЦЕИ. В заседании Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы помимо Беларуси участвуют 12 стран, в том числе Албания, Болгария, Венгрия, Румыния, Польша, Австрия, Словения и Украина. На мероприятие приглашены депутаты Палаты представителей, ученые, представители реального сектора экономики, включая руководителей ведущих инновационных и высокотехнологичных предприятий.