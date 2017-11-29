Пользователи домашнего интернета velcom перейдут на voka и получат 4K-контент

В начале 2018 года абонентов фиксированного интернета velcom начнут переводить на единую платформу цифрового ТВ voka. Пользователям предложат около 100 телеканалов, контент популярных онлайн-кинотеатров, 4K-контент и возможность смотреть «умное» ТВ на телевизорах с функцией Smart TV. При этом, сервис voka будет доступен как в фиксированной сети velcom, так и в любой другой интернет-сети Беларуси.

Новая платформа возьмет лучшее от voka и IPTV «Атлант Телеком». От первого ей достанется современный интерфейс и интерактивные функции, от второго – расширенный список телеканалов. Таким образом, мобильное и фиксированное телевидение будет предоставляться под единым брендом voka.

Домашние пользователи смогут смотреть около 100 телеканалов, в том числе 18 – в HD-формате. В скором будущем они также получат доступ к популярным онлайн-кинотеатрам. Будут расширяться также бесплатные библиотеки фильмов и сериалов. Кроме того, зрителям впервые станет доступен контент в 4K (Ultra HD).

В скором времени «умное» ТВ можно будет смотреть и на всех телевизорах со Smart TV. Для этого потребуется лишь скачать соответствующее приложение. С его помощью также можно будет управлять контентом, в том числе ставить телеэфир на паузу, перематывать и смотреть передачи из архива.

Кроме того, в 2018 году velcom начнет продажу телевизоров Smart TV в рассрочку с подпиской на voka.