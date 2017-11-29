velcom готовит масштабное расширение фиксированной сети в регионах

Телеком-оператор velcom значительно расширит фиксированную сеть на территории присутствия, а также придет в новые города, в том числе в Брест, Полоцк, Новополоцк и Жлобин. Так, в следующем году компания планирует провести высокоскоростную сеть в 180 тыс. квартир.

В начале года velcom начал строительство фиксированной сети GPON. В течение 2017 года специалисты компании построили более 900 узлов связи по технологии Ethernet и GPON, что позволяет обеспечить высокоскоростным интернетом порядка 90 тыс. квартир. А к концу 2018 года оптоволокно от velcom станет доступно для ещё 180 тыс. домохозяйств.

Телеком-оператор планирует расширить свое присутствие в регионах за счет покупки действующих игроков и строительства новой инфраструктуры. В частности, используя экспертизу гомельского оператора «Гарант», компания планирует активно развивать сеть в гомельском регионе. Специалисты velcom также продолжат прокладывать оптоволокно в Минске и его пригородах.

«Строительство фиксированной сети velcom затронет практически все крупные города страны. При этом мы также будем расширять свое присутствие в Минске, областных и районных городах. Возможности сети позволяют обеспечить пользователей интернетом на скорости 100 Мбит/с и выше, а также современными ТВ-продуктами с ультравысоким разрешением, – подчеркнул заместитель генерального директора velcom по фиксированной связи и интеграции Антон Бладик. – Реализация масштабных планов позволит нам увеличить свою долю на рынке и укрепить позиции крупнейшего частного оператора фиксированного интернета в Беларуси».

Напомним, velcom ведет строительство фиксированной сети в Минске, областных и районных центрах. Квартиры подключены к интернету по технологиям Ethernet и GPON, которые позволяют передавать данные на скорости до 2,4 Гбит/с. В будущем при наличии спроса пользователей смогут обеспечить 10-гигабитным интернет-каналом.