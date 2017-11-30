В общественном транспорте Минска начали тестировать бесплатный Wi-Fi. В автобусе №119С (Вокзал-Аквапарк) в Минске пассажиры могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, избежав при этом расходов. Об этом сообщает корреспондент KV.by.

Для того, чтобы воспользоваться Wi-Fi, необходимо подключиться к сети Wi-Fi FREE1 test (вероятнее всего, в различных автобусах название сети может меняться). Далее необходимо будет предоставить свой номер телефона, куда придет смс с кодом. Полученный код нужно будет ввести на сайте, куда вас автоматически "перебросит".

На сайте "Минсктранса" пока нет официальной информации, когда появится бесплатный Wi-Fi на других маршрутах.