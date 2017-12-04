Facebook разработал мессенджер для детей младше 13 лет

Корпорация Facebook запускает мессенджер, предназначенный для детей. Новое приложение, получившее название Messenger Kids, дает родителям возможность полностью контролировать то, с кем общается их ребенок, отмечается в понедельник на сайте социальной сети.

"Сегодня в США мы представляем превью Messenger Kids - нового приложения, которое позволяет детям безопасно связываться по видеочату и обмениваться сообщениями со своей семьей и друзьями, когда они не могут быть вместе", - говорится в пресс-релизе.

В корпорации отметили, что приложение устанавливается на планшет или смартфон ребенка. Контролируется мессенджер через аккаунт родителя, который получает возможность следить за списком контактов своих детей. Таким образом, ребенок может связаться только с теми, кого одобрили его родители.

Версия для печатиВерсия для печати

Источник: 

tass.ru

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Добавить комментарий