Белорусские следователи вместе с ФБР задержали хакера из группировки "Андромеда"

Белорусские следователи совместно с ФБР США задержали участника международной группы хакеров "Андромеда".

В Следственном комитете рассказали, что сотрудниками СК были получены официальные сведения о том, что гражданин Беларуси является одним из участников международного форума киберпреступников и продает вредоносное программное обеспечение. Он также администрировал форумы, на которых обсуждались преступления в сфере высоких технологий.

"В ходе совместных мероприятий удалось идентифицировать личность данного мужчины. Им оказался житель Гомельской области 1983 года рождения. После этого сотрудники ФБР США осуществили закупку у белоруса вредоносного программного обеспечения. Исходный код данной программы был проверен специалистами в области информационной безопасности, которые дали заключение о его вредоносности", - продолжили в СК.

Там отметили, что данное программное обеспечение является трояном для загрузки другого вредоносного ПО, позволяющего, например, фиксировать различные действия пользователя, собирать сведения с посещаемых им веб-сайтов, получать сведения о сохраненных логинах и паролях и использовать их для доступа к различным аккаунтам, дистанционно осуществлять DDoS-атаки с использованием зараженного компьютера и т.д.

"В ходе следствия также было установлено, что мужчина помогал своим собеседникам в сети интернет в приобретении и обновлении вредоносного ПО, а также оказывал услуги техподдержки. За каждую сделку по продаже вредоносного программного обеспечения злоумышленник получал $500, за каждое обновление ПО - $10. Количество эпизодов незаконной деятельности, а также доход, полученный от нее, устанавливаются следователями", - сообщили в белорусском СК.

По информации СК, в конце ноября проводилась глобальная международная операция, в ходе которой были выявлены продавцы, владельцы серверов, а также лица, активно использующие эту программу.

Началом операции послужило задержание названного белорусского хакера.