Стоимость биткоина превысила $15000

Стоимость биткоина за неделю выросла на 50% до 15 тыс. долларов. Многие эксперты связывают такой рост с планами крупных бирж запустить финансовые инструменты, через которые в криптовалюты сможет прийти большой капитал.

Биткоин преодолел отметку в 10 тысяч долларов в конце ноября. По сравнению с началом года, когда биткоин стоил около 1 тыс. долларов, криптовалюта выросла в 10 раз.

За первую неделю декабря биткоин подорожал до 15 тысяч долларов - на 1500% по сравнению с январем.

По данным сайта Coindesk, цена биткоина по состоянию на 18:30 мск 7 декабря составляла почти 16 тысяч долларов. Данные Yahoo Finance свидетельствуют, что котировки достигли почти 17 тыс. долларов. На некоторых азиатских биржах биткоин торгуется уже по 18 тыс. долларов.

Капитализация первой цифровой валюты, по данным Coinmarketcap.com, превысила 250 млрд долларов.