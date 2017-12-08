Google закрыла раздел с приложениями для Chrome

Больше года назад Google заявила, что из Chrome для Windows, macOS и Linux исчезнут браузерные приложения. Теперь компания закрыла соответствующий раздел интернет-магазина Chrome.

Google начала рассылать разработчикам уведомления о том, что ранее установленные приложения пока будут работать, но полностью исчезнут из браузера в первом квартале 2018 года. На данный момент любое приложение можно установить, имея на него прямую ссылку, поскольку все они помечены в магазине как расширения.

Как ранее объяснил калифорнийский гигант, приложениями для Chrome никто не пользуется, поэтому компания от них и избавляется. В частности, «примерно 1 % пользователей Windows, macOS и Linux активно используют упакованные приложения». Существуют также приложения, которые, по сути, представляют собой оформленные закладки веб-страниц, что полезно разве что на Chrome OS.

Упакованные приложения, в свою очередь, могут работать в фоновом режиме и взаимодействовать с USB-портами и другими аппаратными средствами компьютера. Теперь эти возможности будут доступны только пользователям Chrome OS.

С обычных приложений для Chrome компания собирается перейти на прогрессивные веб-приложения. Они уже прижились в браузере Google для Android и после полноценного запуска станут единственным типом приложений для Chrome, которые будут работать на настольных и мобильных устройствах.

Настольные прогрессивные веб-приложения должны начать полноценно функционировать в середине 2018 года.