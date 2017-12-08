Биткоин взял новую высоту

Стоимость биткоина превысила 17 тысяч долларов США и приближается к отметке в 18 тысяч долларов, свидетельствуют данные портала Сoinmarketcap.

Курс криптовалюты превысил эту отметку впервые в истории. В четверг сообщалось, что стоимость биткоина впервые превысила один миллион рублей, перевалив за 16 тысяч долларов за один биткоин.

Последний месяц биткоин обновляет рекорды практически каждый день. Так, к 09:00 мск 7 декабря, то есть почти за сутки криптовалюта пробила уровень в 14 и 15 тысяч долларов за единицу.

В январе 2017-го биткоин впервые с 2013 года стал стоить больше тысячи долларов, с апреля его стоимость не опускалась ниже этой отметки.