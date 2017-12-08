На YouTube появится платная музыка

YouTube планирует запустить свой музыкальный стриминговый сервис в марте 2018 года. Ресурс получит название Remix.

Новый продукт YouTube должен будет упростить процесс воспроизведения музыки и видео, которые были загружены на ресурс. Запуск зависит от сделок с двумя крупными музыкальными издателями: Sony Music Entertainment и Universal Music. Warner Music уже подписали контракт.

Музыкальная индустрия годами критиковала видеохостинг за маленькие выплаты звукозаписывающим компаниям несмотря на то, что клипы и записи концертов составляют большой процент от всего контента на ресурсе.

Эксперты утверждают, что у Remix есть большое преимущество перед такими сервисами, как Spotify или Apple Music. Каждый месяц около миллиарда пользователей слушают музыку на YouTube. При этом неизвестно, чем именно новый ресурс будет отличаться от уже существующих.