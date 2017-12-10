Курс биткоина упал ниже 14 тысяч долларов

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Курс криптовалюты Bitcoin за сутки упал более чем на 13%. Соответствующие данные опубликовала биржа Coinmarketcap.
Так, 10 декабря самая популярная криптовалюта торгуется на уровне 13 тысяч 635 долларов за биткоин. За сутки курс биткоина упал на 13,36%.
Напомним, стоимость криптовалюты биткоин на ночных торгах в пятницу, 8 декабря, достигла 18 тысяч долларов, установив очередной рекорд стоимости.
Комментарии
Зачем этот постоянный репор... эээ ... репостинг? И без вас известно. Меня вот "талер" интересует. Где инфа? Инфа где, я спрашиваю!
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