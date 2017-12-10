Курс биткоина упал ниже 14 тысяч долларов

Курс криптовалюты Bitcoin за сутки упал более чем на 13%. Соответствующие данные опубликовала биржа Coinmarketcap.

Так, 10 декабря самая популярная криптовалюта торгуется на уровне 13 тысяч 635 долларов за биткоин. За сутки курс биткоина упал на 13,36%.

Напомним, стоимость криптовалюты биткоин на ночных торгах в пятницу, 8 декабря, достигла 18 тысяч долларов, установив очередной рекорд стоимости.