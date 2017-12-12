Использование электронной цифровой подписи расширят в Беларуси в 2018 году

Использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) планируется расширить в Беларуси в 2018 году. Это предусмотрено поправками в закон "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", которые готовятся к рассмотрению депутатами в первом чтении, сообщил БЕЛТА член Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Юницын.

Депутат, в частности, напомнил, что в 2018 году в Беларуси планируется выдача гражданам республики ID-карт, с записанными на них электронными цифровыми подписями их владельцев. ID-карта станет еще одним удостоверением личности. Предполагается, что ею можно будет свободно пользоваться внутри страны, а паспорт понадобится только для поездок за границу.

Внутренний паспорт нового образца будет содержать сведения о гражданине: ФИО владельца, пол, дата рождения, идентификационный номер, отдельный номер ID-карты и срок ее действия, фото, подпись, а также чип, на котором та же информация будет храниться в электронном виде. Также в чипе будет содержаться электронная цифровая подпись гражданина. Наличие ЭЦП на такой карте должно значительно расширить возможности владельца", - заметил Андрей Юницын.

В настоящее время в Беларуси уже действует ЭЦП, она дает право полноценно подписывать электронные документы и обращения, подаваемые в Министерство по налогам и сборам, таможенные органы, фонды соцзащиты населения, "Белгосстрах", "Белстат" и т.д. Количество выданных ключей электронной цифровой подписи постоянно увеличивается и составляет в стране около 260 тыс.

Новым направлением использования ЭЦП будет являться ее применение для доступа к единому порталу электронных услуг и, как следствие, простой и эффективный способ получения государственных услуг и административных процедур в электронном виде.