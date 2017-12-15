Абоненты «Белтелеком» могут пополнить счет с помощью приложения

Абоненты РУП «Белтелеком» могут пополнить счет с помощью сервиса оплаты приложения «Мой Белтелеком». Об этом сообщается на официальном сайте национального оператора связи.
Чтобы воспользоваться сервисом оплаты через приложение, необходимо выбрать один из трех способов: банковская карта (оплата производится через интернет в режиме реального времени непосредственно после оформления заказа); карта экспресс-оплаты или обещанный платеж.
Обращаем внимание, что даже при отрицательном балансе счета абонентам доступна web-версия приложения «Мой Белтелеком», с помощью которой также можно оплатить услуги одним из предложенных способов.
Приложение «Мой Белтелеком» позволяет следить за балансом, менять тарифные планы, а также включать и отключать дополнительные услуги, отслеживать статистику потребления услуг, пополнять счет. Кроме того, приложение имеет функционал онлайн-поддержки абонентов, который в оперативном режиме позволяет решить все возникающие вопросы клиентов. Для пользователей, которые предпочитают работать на персональных компьютерах, существует web-версия приложения. Также для скачивания доступна версия для Android и iOS.
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