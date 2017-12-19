«Лаборатория Касперского» заявила о намерении судиться с американским правительством

«Лаборатория Касперского» подает в суд на Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security — DHS). В рамках разбирательства представители компании намерены обжаловать согласованное с президентом Дональдом Трампом (Donald Trump) решение американского правительства о запрете на использование ПО «Лаборатории Касперского» в госорганах США. В компании отмечают, что решение о запрете было принято на основании «неподтвержденных и анонимных сообщений в СМИ, слухов и ложных обвинений», что нанесло ущерб как имиджу «Лаборатории», так и ее бизнесу в Северной Америке.

«Моей компании не предоставили честной и справедливой возможности опровергнуть обвинения. Также мы не увидели ни одного технического доказательства, которое оправдало бы действия DHS, поэтому в данном случае в интересах компании — защитить себя и свою репутацию. Вне зависимости от принятого решения DHS, мы продолжим делать то, что считаем самым важным: защищать мир от киберпреступности», — заявил Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

В компании заявили, что отстаивание интересов в суде будет происходить на основании федерального закона о процедуре принятия административных решений. Этот закон регламентирует порядок предложения и утверждения различных административных норм и стандартов со стороны федеральных ведомств США. В «Лаборатории Касперского» уверены, что при принятии скандального распоряжения предусмотренные законом процедуры не были соблюдены.

В частности, в «Лаборатории» отмечают, что «министерство внутренней безопасности в своем неконституционном решении опиралось на непроверенные, субъективные и не технические источники (публикации в СМИ, слухи и голословные утверждения)». Кроме того, компанию смущает, что ей так и не была предоставлена «возможность выразить свою позицию в рамках предусмотренных законом процедур и опровергнуть все высказывавшиеся в ее адрес ложные обвинения».

По мнению представителей «Лаборатории Касперского», действия DHS не только наносят ущерб репутации и бизнесу компании, но и в целом ставят под сомнение фундаментальные идеи и принципы противодействия киберугрозам вне зависимости от их цели и происхождения.

Напомним, ранее «Лаборатория Касперского» объявила о запуске программы по информационной открытости — Global Transparency Initiative. В рамках этой инициативы компания предоставит исходный код своих продуктов для анализа независимыми экспертами, а также откроет три центра прозрачности в Азии, Европе и США.