Официально определен формат сетей 5G

3GPP, организация, которая регулирует стандарты сотовой связи по всему миру, официально определила первую спецификацию для стандарта 5G (в частности, стандарт 5G NR) на встрече в Лиссабоне, Португалия.

Согласно документу, 5G пропишется в частотном диапазоне от 600-700 МГц до миллиметрового спектра на частоте 50 ГГц.

Американские операторы T-Mobile и Verizon планируют начать развертывание 5G уже в 2018-2019 годах, тогда как общемировой запуск запланирован на 2020 год.