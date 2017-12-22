velcom стал официальным оператором связи II Европейских игр 2019 года

Телеком-оператор velcom стал официальным оператором связи II Европейских игр, которые пройдут в июне 2019 года в Минске. Компания обеспечит спортсменов и болельщиков качественной мобильной связью и поможет с подготовкой к мероприятию.

Статус официального оператора связи закреплен соглашением о сотрудничестве, которое заключили компания velcom и Фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года». Телеком-оператор обеспечит гостей и участников Игр сверхчеткой голосовой связью и скоростным интернетом, при этом в velcom готовы внедрять и запускать самые передовые технологии, существующие в мире. В качестве официального партнера Дирекции Европейских игр velcom также поможет с организацией и популяризацией мероприятия, а также повышением интереса к Играм у населения.

«Европейские игры – спортивное событие мирового уровня. Компания velcom как часть большой группы телекоммуникационных компаний, работающих по всему миру, рада поддержать Игры в Минске и предоставить всем участникам лучшую инфраструктуру и услуги связи. Мы считаем, что проведение Игр – это уникальная возможность для всей страны продемонстрировать поддержку общеевропейских ценностей и лидирующие позиции Беларуси как спортивной нации», – подчеркнул генеральный директор velcom Гельмут Дуз.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 198 комплектов медалей. Атлеты со всей Европы будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 8 тыс. официальных участников, а соревнования будут транслировать на 160 стран мира.