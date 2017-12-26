Витебское предприятие привлекли к суду за нарушение авторских прав Microsoft

В апреле этого года Железнодорожный РОВД г. Витебска в ходе внеплановой проверки ОАО «Ника» установил, что компанией использовалось нелицензионное программное обеспечение Microsoft.

Компания незаконно использовала программы Microsoft Office Professional 2003, Microsoft Office Professional 2010 и Microsoft Office Enterprise 2007 без надлежащих лицензий. Согласно белорусскому законодательству, это представляет собой нарушение авторских прав. Поскольку компания не смогла предоставить документы, подтверждающие законность приобретения и использования программного обеспечения, то она была привлечена к суду за установку, запуск и использование софта без соответствующего договора с компанией Microsoft.

Суд Железнодорожного района г. Витебска подверг ОАО «Ника» штрафу в размере 100 базовых величин. В течение повторного рассмотрения дела суд оставил свое решение неизменным. Поскольку ОАО «Ника» не обжаловало решение путем подачи повторной апелляции, решение суда вступило в законную силу 21 декабря 2017г.

Стоит отметить, что подобные кейсы показывают решимость властей Беларуси вести борьбу с контрафактным программным обеспечением в стране. Согласно последнему глобальному исследованию BSA | The Software Alliance (BSA) 2016 года, уровень использования нелицензионного программного обеспечения в Беларуси остается на уровне более 80%. В соответствующем пресс-релизе BSA предупреждает, что пользователи и компании играют с огнем при использовании неподлинного ПО. Существует тесная взаимосвязь между кибератаками и нелицензионным программным обеспечением: когда на компьютерах пользователей установлены нелицензионные программные продукты, резко увеличивается вероятность их заражения вредоносным кодом.

Так, ранее в декабре этого года в рамках скоординированной глобальной операции была обезврежена сеть ботнетов Andromeda (известна как Gamarue). В течение операции также был арестован белорусский гражданин. С 2011 года сеть Gamarue распространила множество различных вирусов-вымогателей, в том числе вирус Petya, который парализовал огромное количество пользователей компьютеров во всем мире.

«Уровень использования нелицензионного ПО в Беларуси по сравнению с европейскими странами по-прежнему высок. Выбирая контрафактный софт, люди не задумываются о том, что это может быть очень опасно. Пользователи нелегального ПО не только совершают серьезное правонарушение, но и рискуют стать жертвой кибератак. Нелицензионные программные продукты таят в себе множество угроз: похищение конфиденциальных данных, взлом аккаунтов в социальных сетях и даже банковских счетов», — комментирует Светлана Валуева, руководитель практики интеллектуальной собственности SP&P.