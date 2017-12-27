Американка требуют от Apple триллион долларов за «тормоза» iPhone

Жительница Калифорнии Виолетта Майлян (Violetta Mailyan) подала в суд на корпорацию Apple, потребовав от нее почти триллион долларов. Причиной искового заявления стало намеренное заявление старых моделей iPhone после выхода новых. Одновременно с иском обратилась другая гражданка США — Раиса Дрэнтиви (Raisa Drantivy), ее требования скромнее — «всего» $100 млн. Обе они обвинили Apple в введении клиентов в заблуждение и несправедливой конкуренции.

«Вне зависимости от того, умышленно ли ответчик замедлял работу старых моделей iPhone с помощью обновлений iOS или иным образом, он умышленно скрывал информацию об этом от потребителей. Каждый потребитель должен был купить новую модель iPhone, так как производительность их старых смартфонов замедлялась из-за направленных действий», — говорится в иске Виолетты Майлян.

Ранее аналогичное заявление подали жители Лос-Анджелеса, а также штатов Иллинойс, Огайо, Индианы и Северной Каролины. Все обратившиеся в суд американцы — владельцы разных моделей смартфонов от iPhone 5 до iPhone 7.